Disneyland Paris

Disneyland Paris stuurt bezoekers weg als Studios Park te druk wordt

Bezoekers van Disneyland Paris moeten er rekening mee houden dat ze weggestuurd kunnen worden bij het Walt Disney Studios Park. Werkzaamheden hebben een negatieve invloed op de capaciteit: de laatste tijd is het park regelmatig helemaal vol.

Dat heeft met name te maken met de infrastructuur en niet zozeer met de wachttijden voor de attracties. Meerdere paden en pleinen zijn afgesloten met bouwhekken. Ook de overdekte boulevard Studio 1 is het komende jaar dicht. Als er te veel mensen binnengelaten worden, slibben de wegen van het Studios Park dicht.

Er is een speciaal informatiebord ontwikkeld dat voorbijgangers wijst op de grote drukte. "Park vol", valt te lezen op het tweetalige bord, vastgemaakt aan een dranghek. "We adviseren je om een bezoek te brengen aan het Disneyland Park." Dat park kan de toestroom tot nu toe wél aan.



Ticket

Om naast het Walt Disney Studios Park ook het Disneyland Park te kunnen bezoeken, is wel een ticket benodigd voor beide parken. Er bestaan ook toegangsbewijzen voor slechts één van de twee locaties. Abonnementhouders mogen standaard naar beide parken.



Afgelopen zomer kwam Disneyland al met een opvallend advies voor het publiek, namelijk om het Studios Park tot 15.00 uur links te laten liggen. Ook dat had te maken met grote drukte in de ochtend en voormiddag.