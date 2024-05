Disneyland Paris

Disneyland Paris gooit entertainmentprogramma om: parade in de ochtend, dansshow in de avond

Het entertainmentprogramma van Disneyland Paris wordt komende zomer omgegooid. Daardoor kunnen bezoekers binnenkort ook 's avonds kijken naar entertainmentacts in het Disneyland Park. Dansshow A Million Splashes of Colour is nu nog 's ochtends en 's middags te zien.

Vanaf zaterdag 1 juni start A Million Splashes of Colour om 14.00, 15.25, 17.50 en 19.05 uur. Dat heeft ook gevolgen voor de dagelijkse parade Disney Stars on Parade, die nu nog dagelijks om 17.30 uur voorbijkomt. Vanaf 1 juni is de parade 's ochtends te zien, namelijk om 11.30 uur.

A Million Splashes of Colour draait om een medley van tientallen Disney-hits, met paradewagens en een dansvoorstelling op het plein voor het kasteel van Doornroosje. Het is de spirituele opvolger van Dream and Shine Brighter, de show die in 2022 en 2023 werd opgevoerd vanwege het dertigjarig jubileum van het resort. Stars on Parade stamt uit 2017.