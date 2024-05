Efteling

Efteling gaat commerciële samenwerking aan met maaltijdbezorger HelloFresh

De Efteling slaat de handen ineen met de bekende maaltijdbezorger HelloFresh. Dankzij een commerciële samenwerking kunnen HelloFresh-klanten in juni vier weken lang kiezen voor recepten in Efteling-stijl. Het gaat om gerechten geïnspireerd op Fata Morgana, Carnaval Festival, Droomvlucht en de sprookjes uit het Sprookjesbos.

Per week zijn twee Efteling-recepten beschikbaar. Droomvlucht wordt vertegenwoordigd door romige kip, een ontbijtbowl met fruit en saus van spinazie en prei. De Carnaval Festival-categorie draait om gerechten uit Italië, China en Mexico: pasta in tomatensaus met burrata, kipnoedels met courgette en nacho's met guacamole.

Rond Fata Morgana werden eveneens drie recepten ontwikkeld: shakshuka met geitenkaas, orzo met gehakt en wrap met falafel. Tot slot zijn er drie maaltijden gebaseerd op Sprookjesbos-bewoners: gehakttaart met uienchutney voor de Trollenkoning, spaghetti met rode saus voor Roodkapje en frambozencake voor Hans en Grietje.



Overnachting

HelloFresh zorgt in de maaltijdboxen voor extra items bedoeld voor jonge chefs, waaronder keukenschorten, koksmutsen en pollepels. Verder maken klanten kans op Efteling-arrangementen inclusief een overnachting.



Het is niet voor het eerst dat HelloFresh in zee gaat met een attractiepark. De firma werkt al langer samen met Plopsaland De Panne, waar regelmatig straatverkopers rondlopen. Zij proberen bezoekers een HelloFresh-abonnement aan te smeren.