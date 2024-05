Bellewaerde

Bellewaerde Park noemt geen openingsdatum meer voor gesloten attractie Amazonia

Bellewaerde Park durft niet meer te zeggen wanneer de veelbesproken nieuwe attractie Amazonia weer opengaat. Het Belgische pretpark moest de hypermoderne waterbaan ruim twee weken geleden sluiten vanwege technische problemen. Tot nu toe werd op de officiële Bellewaerde-website steeds een openingsdatum genoemd.

Die heropening moest al meermaals uitgesteld worden. Afgelopen weekend viel nog te lezen dat Amazonia tot en met zondag 12 mei buiten gebruik zou blijven. Inmiddels zijn we weer vier dagen verder en is de attractie nog steeds dicht. Bellewaerde is gestopt met het bijwerken van de datum.

Nu is op de attractiepagina simpelweg het label "Gesloten" toegevoegd. Men heeft ervoor gekozen om niet over de sluiting te communiceren op social media, op de homepage of in de Bellewaerde-app. Een woordvoerder laat aan Looopings weten dat de pijlen momenteel gericht zijn op een heropening op zaterdag. Of dat doorgaat, moet vrijdag duidelijk worden.



Modificaties

Een metershoge halfpipe, waar boten naar beneden glijden, vormt het probleem. Door wisselende factoren, zoals gewicht, snelheid, sterkte van de waterstralen en weersomstandigheden, volgen de vlotten daar niet altijd de juiste curve. De afgelopen dagen werden modificaties doorgevoerd in samenwerking met leverancier Intamin.



"Als we boven een bepaald gewicht gaan, kunnen we het nog niet volledig sturen", legt de voorlichter uit. Het doel is om de attractie soepel te kunnen laten draaien met het maximale gewicht in de boten. Bij de officiële opening gold nog een limiet van 420 kilo per boot. Daarvoor was in het station een weegschaal neergezet.



Geen draaiboek

Het park benadrukt dat er geen draaiboek bestaat voor een wereldprimeur als Amazonia. Doordat bepaalde onderdelen te laat geleverd werden, was er weinig tijd voor een testperiode. "We kiezen nu voor de korte pijn door de attractie even te dicht houden, zodat de kinderziektes snel opgelost kunnen worden." Men hoopt dat de waterbaan van 14 miljoen euro in het hoogseizoen wel dagelijks operationeel zal zijn.