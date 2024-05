CanevaWorld Resort

Pretparkdirecteur vrijgesproken na bizar ongeluk: monorail ingestort

De directeur van het Italiaanse pretpark Movieland The Hollywood Park krijgt geen straf naar aanleiding van een heftig ongeluk. In de zomer van 2019 stortte de baan van de monorail Back to the Backstage in. Twee wagons met bezoekers kwamen op de grond terecht. Zeven passagiers raakten gewond.

Justitie startte een strafrechtelijk onderzoek, waarbij algemeen directeur Fabio Amicabile in eerste instantie verdachte was. Eind april werd hij officieel vrijgesproken. Men heeft nu wel een andere verdachte op het oog: een medewerker die de attractie uit 2004 moest controleren.

Hoewel directeur Amicabile na het incident liet weten dat alle attracties in Movieland voldoen aan strenge veiligheidseisen, bleek de monorail niet goed onderhouden te zijn. Uit latere inspecties kwam naar voren dat sprake was van nalatigheid bij onderhoudsprocedures.



Vervalst

Bouten vertoonden corrosie en veiligheidsnormen werden niet nageleefd. Daarvoor was een ingenieur verantwoordelijk. Hij zal wel voor de rechter moeten verschijnen, in tegenstelling tot Amicabile. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat er veiligheidscertificaten vervalst zijn. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.



Back to the Backstage bestaat nog steeds. Na een opknapbeurt werd de attractie enkele jaren geleden heropend onder de naam Panorama Tram. Bezoekers kunnen vandaag de dag nog gewoon een ritje maken. Movieland The Hollywood Park is onderdeel van CaneveWorld Resort, gelegen aan het Gardameer.