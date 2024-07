Sprookjeswonderland Enkhuizen

Nostalgische attractie Sprookjeswonderland weer operationeel na sloop en herbouw

Het Noord-Hollandse familiepretpark Sprookjeswonderland Enkhuizen heeft een klassieke attractie heropend. Afgelopen najaar werden de zogeheten Dobberbootjes gesloten en gesloopt. Sindsdien is er hard gewerkt om de botenbaan uit 1991 opnieuw op te bouwen.

De oude constructie bleek lek. Sinds afgelopen vrijdag kunnen jonge bezoekers weer een vaartochtje maken, gezeten in een lieveheersbeestje. Door slecht weer heeft het bouwproject vertraging opgelopen. Zo kon de bestrating rond de attractie niet gelegd worden na zware regenval.

Nu is de nostalgische attractie alsnog operationeel. In het voorjaar van 2025 voegt Sprookjeswonderland nog een speeltoestel toe. "We hebben ervoor gekozen om eerst te zorgen dat de kinderen weer kunnen varen", vertelt directeur Mathijs de Vries aan Looopings.