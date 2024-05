Pairi Daiza

Foto's: Pairi Daiza opent nieuwe themawereld The Isles of the Rising Sun

In het grote Belgische dierenpark Pairi Daiza is nu ook een stukje Japan te vinden. De dierentuin in Wallonië stelde vandaag de negende themawereld The Isles of the Rising Sun voor aan journalisten en andere genodigden. Vanaf morgen, als Pairi Daiza officieel dertig jaar bestaat, kunnen alle bezoekers de toevoeging ontdekken.

Er leven onder meer Japanse kraanvogels, Japanse makaken, gibbons, waterbuffels, wasbeerhonden, sikaherten en vliegende eekhoorns. Het was de bedoeling om "de schoonheden van de archipel" te tonen. "Met zijn iconische dieren, fascinerende tuinen en eeuwenoude culturele tradities in de vorm van eilanden", aldus Pairi Daiza.

Het ontwerp vertegenwoordigt vier Japanse eilanden: Hokkaido, Honshu, Kyushu en Shikoku. Men schakelde plantkundige Guy Vandersande in, die al meer dan twintig jaar elk jaar naar Japan reist. Hij stelde voor om "trouw te blijven aan zijn authenticiteit, niet alleen aan clichés". Zo ontstond geen typische Japanse tuin, maar een "weergave van de landschappen die je in Japan kunt zien".



Mount Fuji

Vandersande liet zich bijvoorbeeld inspireren door rotstuinen, theetuinen, houtsneden, boeddhistische godheden, voetbaden, rotsformatie Meoto Iwa, de vulkanische berg Mount Fuji en de Japanse mythologie. Volgend jaar wil Pairi Daiza een tiende themawereld openen: de enorme tropische kas Sanctuary.