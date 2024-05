Boudewijn Seapark

'Nachtmerrie': bekende Vlaamse youtuber breekt in bij 'slechtste pretpark van België'

Vuil, vies, kapot en niet onderhouden. Zo beschrijft één van de bekendste youtubers van België zijn bezoek aan Boudewijn Seapark in Brugge. Naar aanleiding van verontrustende verhalen over het attractie- en dierenpark besloot Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, zelf een kijkje te nemen in het "slechtste en vuilste pretpark van de lage landen". Hij kocht echter geen kaartje.

"Ze verdienen die 30 euro absoluut niet", zegt de videomaker over de entreeprijs. "Heel het park staat op instorten, het is hier fucking vuil, ze zorgen voor niks en dan hebben ze hier allemaal dieren." Daarom besloot Vandergunst om over een hek heen te klimmen, achter de schermen. Zonder veel moeite wandelde hij vervolgens het park binnen.

Boudewijn Seapark kwam afgelopen week in het Belgische nieuws nadat Looopings aandacht besteedde aan een videoverslag over de erbarmelijke staat van het park. Die berichten hebben de youtuber ook bereikt. Vooraf verwachtte hij al een "fucking nachtmerrie". Zijn vermoeden wordt direct bevestigd: de eerste indruk is slecht. "Ik word er zelf een beetje triestig van."



Instortingsgevaar

Vandergunst vergelijkt zijn wandeling met urban exploring. Volgens hem lijkt Boudewijn Seapark meer op een containerpark dan op een pretpark. Hij toont al lachend tal van elementen die er onverzorgd en smerig uitzien. Een restaurant dat dicht moest vanwege instortingsgevaar werkt ook op de lachspieren. "Ze hebben hier geen werk meer in gestoken." Een "fucking ramp", luidt de conclusie. "Het ziet er vreselijk uit."







De youtuber zegt medelijden te hebben met de dieren die hun dagen moeten slijten in de "cellen" van Boudewijn Seapark. Pelikanen hebben opvallend weinig ruimte tot hun beschikking. De waterplas ernaast is helemaal groen. En de attracties dan? "Niks werkt. Alles staat uit. En alles wat niet uit staat, werkt maar half."



MacDolphin

Op weg naar restaurant MacDolphin betreedt Vandergunst een terrein waar hij eigenlijk niet mag komen. "Dit zijn ook de bassins waar dat die dieren zitten." Daar wordt de youtuber gesnapt door een medewerker, die hem naar de uitgang brengt. Daar eindigt het illegale bezoek.



In één dag tijd hebben al ruim 155.000 kijkers kunnen zien hoe de YouTube-ster het pretpark volledig afbrandt. Als het aan hem ligt, stopt Boudewijn Seapark in ieder geval snel met het houden van dieren en het opvoeren van shows met zeeleeuwen en dolfijnen. Kunstjes doen met dolfijnen is immers niet meer van deze tijd, vindt de Vlaming. "Ze moeten allereerst die dieren wegdoen en dan volledig renoveren en misschien eens met een nieuw idee komen."