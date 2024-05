Kermis

Jongeren zorgen voor overlast op kermis Emmeloord: dreigementen, vernielingen en opstootjes

Kermisexploitanten in Emmeloord worden belaagd door agressieve jongeren. Tientallen jongeren raakten afgelopen week slaags met elkaar op het kermisterrein. Ook werden vernielingen gepleegd. Na meerdere onrustige avonden besloot de gemeente vrijdag om de kermis uren eerder te sluiten dan gepland, namelijk al om 20.00 uur.

Dat maatregel had niet het gewenste effect: ook in de nacht van vrijdag op zaterdag was het onrustig. Een groep van zo'n honderd raddraaiers zorgde voor problemen, melden regionale media. Er werd gegooid met stenen en vuurwerk. Ook vielen de jongeren exploitanten 's nachts lastig bij hun slaapplekken.

Op social media verschenen beelden van de overlastgevers. "We gaan vechten vanavond boys", zegt één van hen in een filmpje. "Kankerjoden, kankerkermis, kankerzigeuners." Tot het einde van de kermis op zondagavond zet men extra beveiligers in, in de hoop dat meer ongeregeldheden uitblijven.