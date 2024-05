Efteling

Video: Efteling-mascotte Pardoes houdt twee minuten stilte tijdens dodenherdenking

Efteling-mascotte Pardoes heeft vanavond deelgenomen aan de nationale dodenherdenking. De vrolijke nar was even voor 20.00 uur aanwezig in De Gelagkamer, de bar van het Efteling Hotel. Daar werd op een tv de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vertoond.

Pardoes had ervoor kunnen kiezen om de herdenking achter de schermen te volgen. In plaats daarvan nam hij samen met een hofdame plaats aan de bar, tussen de bezoekers. Het Efteling-personage keek minutenlang in stilte naar de uitzending.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de mascotte in principe sowieso niet praat en dus eigenlijk altijd stil is. Zijn belletjes maken normaal gesproken wel veel geluid. Daarom hield Pardoes zijn hoofd zo stil mogelijk. Hij droeg een pyjama: zijn standaardoutfit in het Efteling Hotel.



Tweede Wereldoorlog

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei staan Nederlanders om 20.00 uur twee minuten stil bij slachtoffers van oorlogen en gewapende conflicten. Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog.