Bellewaerde

Belgisch pretpark aast op spectaculaire nieuwe hangende achtbaan: suspended thrill coaster

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park blijft aan de weg timmeren. De afgelopen jaren werden al vijf nieuwe attracties neergezet. Op dit moment maakt men achter de schermen plannen voor een volgende grote uitbreiding, met als hoogtepunt een sensationele hangende achtbaan met inversies.

Bellewaerde wil een zogeheten suspended thrill coaster neerzetten, een achtbaantype van de Nederlandse fabrikant Vekoma Rides. Dat bevestigen ingewijden aan Looopings na berichtgeving van fansite Themepark Magic. Wereldwijd ontwikkelde Vekoma tot nu toe twee suspended thrill coasters.

Een eerste exemplaar opende in 2020 in het Duitse pretpark Tripsdrill, onder de noemer Hals-über-Kopf. Emerald Park in Ierland neemt deze maand de tweede suspended thrill coaster in bedrijf: Na Fianna Force. Als alles volgens plan verloopt, kan Bellewaerde Park dus binnen enkele jaren aan dat rijtje toegevoegd worden.



Condor

De suspended thrill coaster is de opvolger van de suspended looping coaster, die we bijvoorbeeld kennen als Condor in Walibi Holland, Vampire in Walibi Belgium en Iron Claw in Movie Park Germany. Passagiers hangen onder de rail en razen op hoge snelheid door inversies en andere elementen. Daar houdt de vergelijking op, want het nieuwe achtbaantype is vele malen comfortabeler dan de voorganger.



Vekoma biedt het concept momenteel aan als een vaste combinatie van twee verschillende achtbanen. In zowel Tripsdrill als Emerald Park wordt de spectaculaire coaster gecombineerd met een family boomerang coaster, voor een jongere doelgroep. Beide banen lopen door elkaar heen. Bellewaerde heeft daar ook oren naar, melden ingewijden.



Vergunning

Het openingsjaar staat nog niet vast. Er is ook nog geen vergunning aangevraagd. Bellewaerde Park ondergaat de laatste tijd een ingrijpende transformatie. Vorig jaar openden de familieattracties Hampi en Psssht Station, plus speelgebied Hampi Playground. Daarnaast werden dierenverblijven gerenoveerd.



Dit jaar presenteerde het park een Braziliaanse zone met waterbaan Amazonia, kinderachtbaan Brazilian Buggies en boottochtje Rio Do Cacao. De investeringsdrang van parkeigenaar Compagnie des Alpes blijft onverminderd hoog. Bij de parkengroep horen bijvoorbeeld ook Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix, waar volgend jaar grote nieuwe achtbanen opengaan.