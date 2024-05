Europa-Park Erlebnis-Resort

Pretparkvlogger verafschuwt nieuwe VR-attractie Europa-Park: 'Alles in de prullenbak'

Een nieuwe VR-beleving in Europa-Park is een totale mislukking. Tot die conclusie komt pretparkvlogger Niels Kooyman. De youtuber - goed voor ruim 35.000 abonnees - probeerde deze week de virtualreality-achtbaan Eurosat Coastiality uit. Die staat sinds kort in het teken van de musical The Phantom of the Opera. Tickets kosten 7 euro per persoon.

Op X beschrijft Kooyman wat hem overkwam. "Eerste poging ging alles fout. Geluid deed het niet. Nieuwe bril. Toen had ik geluid aan één kant." De voorshow was toen echter al voorbij. "Ik had het totaal gemist en het liep niet meer synchroon." Bezoekers moeten normaal gesproken met hun VR-headset op hun hoofd naar de achtbaantrein lopen.

Ook dat werkte niet, vertelt de pretparkkenner: er kwamen geen aanwijzingen, dus iemand nam hem aan zijn arm mee richting het karretje. "Toen de trein vertrok, bleef ik stilstaan." Kooyman zette zijn bril af en diende na afloop een klacht in. Hij mocht nog een keer. De tweede ronde bleek echter niet veel beter.



Kotsmisselijk

De VR-bril functioneerde enigszins, maar er bleek een "enorme ruis" in te zitten. "Toen we naar de trein liepen, zag ik geen voertuig om in te stappen. Volledig op de tast zat ik in... niets. Niets om je op te focussen, niets om de weg te wijzen. Gevolg: kotsmisselijk, doordat je geen focuspunt hebt."



En de ervaring zelf? Ook dat was geen succes. "De kwaliteit van het beeld is heel slecht." YouTube-filmpjes met de allerlaagste resolutie zijn mooier, sneert Kooyman. "En het is vreselijk schokkerig." Het thema hielp eveneens niet mee. "Verhaal zelf is ook heel vaag en slaat eigenlijk nergens op. Voor 7 euro zou je meer mogen verwachten."



Beter mee stoppen

Het Eurosat Coastiality-concept bestaat al sinds 2018. Zes jaar later werkt de techniek dus nog steeds niet feilloos. De vlogger noemt het "een slecht prototype dat nog jaren doorontwikkeling nodig heeft". "Niet Europa-Park-waardig." Zijn advies? "Alles in de prullenbak en pas terugkomen als het wel werkt. Maar aangezien dit al een paar jaar draait, denk ik dat je er beter mee kunt stoppen."



Eurosat Coastiality is de VR-versie van de overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster. Wie geen zin heeft om bij te betalen voor een ritje in virtual reality, kan gewoon voor de reguliere rollercoaster kiezen. De attractie bevindt zich in het Franse themagebied van Europa-Park.