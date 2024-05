Din Dim

Otters, pinguïns en aapjes: België heeft een nieuwe dierentuin

In België gaat deze maand een nieuwe dierentuin open. Vanaf zondag 12 mei kunnen geïnteresseerden rondkijken in het kleinschalige dierenpark Din Dim, gelegen in het dorpje Kessenich. Het gaat om een uit de hand gelopen hobby van Ben Lamberigts en zijn vader.

Zij bouwden een groot aantal verblijven in hun achtertuin. Door een dierentuinvergunning aan te vragen, kan men de circa 25 diersoorten op een professionele manier blijven houden. Het houdt ook in dat er bezoekers over de vloer zullen komen. De mini-zoo wordt echter niet voor iedereen toegankelijk.

Kleine groepjes krijgen de kans om rondleidingen te volgen. Vooraf reserveren is verplicht. Komende zomer zit al grotendeels vol. In Din Dim leven zo'n tweehonderd dieren. Dat zijn geen tijgers, leeuwen, giraffen of olifanten, maar wel flamingo's, aapjes, pinguïns, otters en landschildpadden.



Braziliaan

De naam van het park is een verwijzing naar een waargebeurd verhaal over een oude Braziliaan die een pinguïn met de naam Dindim redde en een band met het dier opbouwde. Sindsdien kwam de pinguïn meermaals terug naar de man. In 2020 verscheen het boek The Old Man and the Penguin, waarin het verhaal beschreven wordt.



Vlaanderen telt momenteel dertien erkende dierentuinen, waaronder Zoo Antwerpen, Zoo Planckendael, Bellewaerde Park, Boudewijn Seapark, Pakawi Park, Sea Life Blankenberge, De Zonnegloed en Familiepark Harry Malter. In Wallonië zijn er nog eens 24 partijen met een dierentuinvergunning.