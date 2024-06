Walibi Holland

Nieuw op het menu in Walibi Holland: American pancakes en bubble slush

Walibi Holland heeft het horeca-aanbod uitgebreid met onder andere American pancakes. In familiegebied Speed Zone Off Road worden vanaf dit seizoen Amerikaanse pannenkoeken met fruit en chocolade geserveerd. Ook nieuw is bubble slush: ijsdrank met balletjes.

Er zijn American pancakes in twee verschillende varianten: Summer Fruit en Chocolate Orea Crumb. De porties kosten allebei 6,50 euro per stuk. Voor een beker bubble slush in de smaak mango of bosbessen vraagt Walibi 5,50 euro.

Speed Zone Off Road bevindt zich tussen de attracties G-Force en Goliath. Er staan verschillende familieattracties, waaronder achtbaan Eat My Dust. Bezoekers die de nieuwigheden willen proeven, moeten een beetje geluk hebben: de horecalocatie in het gebied is niet elke dag geopend.