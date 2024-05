Efteling

Efteling neemt bekende Nederlander aan op ontwerpafdeling

Een bekende Nederlander heeft een rol gekregen op de ontwerpafdeling van de Efteling. Acteur, presentator en theatermaker Pepijn Gunneweg is tegenwoordig werkzaam bij het Kaatsheuvelse attractiepark. Hij mag zichzelf allround conceptspecialist noemen, bevestigt een Efteling-woordvoerster aan Looopings.

Gunneweg werkt momenteel een dag per week op de afdeling ontwerp en beleving. "Geen broodjeaapverhaal dus", benadrukt de voorlichtster. De beroemdheid verscheen onlangs al op een groepsfoto met Efteling-collega's als Sander de Bruijn en Robert-Jaap Jansen, genomen tijdens een personeelsfeest.

Overigens draagt Jansen eveneens de titel allround conceptspecialist. Hij houdt zich sinds 2022 fulltime bezig met "storytelling, content en beleving". De Bruijn is naast Efteling-ontwerper ook manager van de afdeling. In die hoedanigheid bewaakt hij het creatief gedachtengoed van het park.



Aankomende zomer

De woordvoerster kan nog geen concrete projecten noemen waar Gunneweg aan meegewerkt heeft. "Maar hij is nu bezig met wat zaken voor aankomende zomer, dus daarvan ga je wel het één en ander zien."



Pepijn Gunneweg was de afgelopen decennia te zien in tv-programma's en series als Foute Vrienden, Het Klokhuis, de BZT Show, Flikken Maastricht, Baantjer, Wie is de Mol? en - recentelijk - Patty. Voor verborgencamerashow Foute Vrienden vonden ook opnames plaats in de Efteling. Tussen 2001 en 2014 maakte hij deel uit van de theatergroep Ashton Brothers.



Alice in Wonderland

Verder sprak Gunneweg stemmen in voor de Nederlandse nasynchronisaties van bijvoorbeeld Chicken Little, Wall-E, Shrek the Third, Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory en Monsters University.