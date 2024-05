Disneyland Paris

Disneyland Paris voegt Up-scène toe aan bestaande attractie

De Pixar-animatiefilm Up krijgt een prominentere plek in Disneyland Paris. Het beroemde zwevende huis uit de film wordt onderdeel van de attractie Le Pays des Contes de Fées, een vaartocht in Fantasyland. Komende zomer moet de aanpassing af zijn.

Bezoekers kunnen sinds 1994 een boottochtje maken langs verschillende sprookjestaferelen in miniatuur. Sinds maart is de attractie dicht voor een renovatie. Eerder werd al aangekondigd dat scènes rond Peter en de Wolf en Hans en Grietje respectievelijk vervangen worden door Frozen en Winnie de Poeh.

Nu is duidelijk dat ook The Wizard of Oz het veld moet ruimen. Op die plek - de finale van de vaartocht - verschijnt het zwevende huis van Carl Fredricksen, hangend aan een touw in Paradise Falls. Hij krijgt gezelschap van de jonge padvinder Russell, net als in de film. Wie goed oplet, ziet ook de tropische loopvogel Kevin staan.



Main Street Electrical Parade

Met het weghalen van The Wizard of Oz verdwijnt ook een iconisch muziekstuk. Bij de scène was tot nu toe de soundtrack te horen van de oude lichtjesparade Main Street Electrical Parade. De melodie komt momenteel nog wel voor in de tijdelijke droneshow Disney Electrical Sky Parade.



Achter de schermen zijn de nieuwe decors al grotendeels af. Disney deelt vandaag een foto van een deel van de Winnie de Poeh-scène. Als de werkzaamheden zijn afgerond, heeft Le Pays des Contes de Fées ook een nieuwe sponsor: Vittel. Het watermerk zal onder andere terugkomen in de vernieuwde wachtrij. De openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.



Adventureland

Het is niet voor het eerst dat Carl Fredricksen en Russell opduiken in het Disneyland Park. Tien jaar geleden, in 2014, werden ze al toegevoegd aan parkdeel Adventureland. Daar zijn ze sindsdien te spotten bij een bootje aan de oever bij Colonel Hathi's Outpost Restaurant, in de buurt van boomhut La Cabane des Robinson.