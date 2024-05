Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland werkt aan funderingen voor nieuwe achtbaan

Walibi Holland is bezig met het aanleggen van funderingen voor een bijzondere nieuwe achtbaan. Over minder dan een jaar opent het pretpark een dubbele single-rail coaster van de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction (RMC), de fabrikant van Walibi's Untamed.

Het gaat om een Europese primeur: RMC zette in Europa nooit eerder een single-rail coaster neer. Bovendien koos Walibi voor een uniek exemplaar met twee banen naast elkaar: één met inversies voor durfallen en één zonder inversies voor families. Over de specificaties en het thema is nog niets bekend.

De toevoeging komt te liggen in een nieuw gebied dat omringd wordt door vier bestaande attracties: mega coaster Goliath, wildwaterbaan El Rio Grande, suspended coaster Condor en lanceerachtbaan Xpress: Platform 13.



Fabriek

In de afgelopen maanden is het terrein bouwrijp gemaakt. Nu kan men aan de slag met de funderingen. Later dit jaar zullen de steunpilaren en baandelen arriveren. In november verschenen al beelden uit de fabriek.



Het gebouw van spookhuis The Final Slay Ride is volledig gestript, maar het geraamte bleef staan. Dat bouwwerk zal dus hergebruikt worden. Bezoekers kunnen de vorderingen goed in de gaten houden door een ritje te maken in Goliath. De 47 meter hoge lift van de coaster grenst aan de bouwplaats.