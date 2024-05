Europa-Park Erlebnis-Resort

Nieuwe achtbaan Europa-Park gaat 10 kilometer per uur harder dan gedacht

De snelheid van de nieuwe achtbaan Voltron Nevera in Europa-Park lig nog hoger dan vooraf was aangekondigd. Tot nu toe communiceerde het Duitse attractiepark een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Sinds afgelopen week spreekt men in plaats daarvan over een lancering naar maximaal 100 kilometer per uur.

Voltron Nevera is een achtbaan van het type stryker coaster. Passagiers worden vier keer gelanceerd, waarvan één keer achteruit en één keer met een hellingshoek van 105 graden. Bovendien gaan bezoekers zeven keer over de kop en zijn ze 2,2 seconden achter elkaar gewichtsloos.

Het paradepaardje van huisleverancier Mack Rides is volgens Europa-Park 1385 meter lang en 32,5 meter hoog. Eén van de andere specificaties - de snelheid - moest dus na de opening aangepast worden. Een bewuste keuze, vertelt een woordvoerder van het pretparkresort aan Looopings.



Inregelen

"Bij het inregelen van de baan is besloten de snelheid iets te verhogen", laat hij weten. Pagina's op de Europa-Park-website zijn inmiddels aangepast, zodat nu overal 100 kilometer per uur vermeld wordt. In oudere nieuws- en persberichten staat nog wel de oude snelheid.



Ondanks de wijziging is Voltron Nevera niet de snelste attractie in het park. Achtbaan Silver Star haalt een topsnelheid van 130 kilometer per uur, zo valt te lezen op de officiële site van Europa-Park. Lanceerachtbaan Blue Fire is met een snelheid van 100 kilometer per uur even snel als Voltron.