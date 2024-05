Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo wil oud gedeelte slopen om plaats te maken voor nieuw verblijf

De Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo maakt plannen voor een gloednieuw dierenverblijf. Het is de bedoeling om komend najaar te starten met het slopen van een oud gedeelte, de zogeheten Fazanterie. Daarvoor is een ontheffing aangevraagd bij de provincie. Er komt een nieuw ecodisplay voor in de plaats.

In de Fazanterie, gelegen aan de rand van het park, leven momenteel verschillende vogelsoorten. Er is sprake van "oude en kleine verblijven", zo valt te lezen in een ecologisch projectplan. "Dit soort verblijven past niet bij het beeld dat Burgers' Zoo wil uitdragen."

Bovendien voldoen ze niet meer aan de eisen op het gebied van veiligheid en dierenwelzijn. "Er is lekkage en schimmelvorming in het huidige gebouw, wat onveilig is voor de dieren, medewerkers en bezoekers als dit langdurig doorgaat." Verder is het bouwwerk slecht geïsoleerd, terwijl er wel een bepaalde temperatuur nodig is voor de dieren.



Asbest

Dat zorgt voor onnodig veel gasgebruik en bijbehorende uitstoot. "Door de sloop en de energieneutrale nieuwbouw kunnen er drie cv-ketels verdwijnen", aldus Burgers'. Bovendien is sprake van asbest. Dat maakt een renovatie onveiliger. Om die reden kiest de dierentuin voor een sloop.



Op dit moment telt Burgers' Zoo zeven ecodisplays: Burgers' Park, Burgers' Safari, Burgers' Desert, Burgers' Mangrove', Burgers' Rimba, Burgers' Bush en Burgers' Ocean. Op de plek van de Fazanterie moet een nieuwe ecodisplay gerealiseerd worden. "Hierin leven meerdere soorten samen in een nabootsing van hun natuurlijke habitat."



Meer details

Om welke diersoorten het zal gaan, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder kan daar in gesprek met Looopings nog geen uitspraken over doen. "Zodra meer details bekend zijn, informeren we de media. Voorlopig kunnen en willen nog niet meer zeggen dan wat in de aanvraag vermeld staat."



Het verwijderen van de Fazanterie had al in 2020 moeten gebeuren, maar door de coronacrisis werd het project uitgesteld. De dieren die er momenteel gehouden worden, zullen naar andere dierentuinen verhuizen. Bomen en watergangen blijven ongemoeid, valt te lezen in documenten.