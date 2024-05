Efteling

Efteling verbouwt Aquanura-vijver voor tv-opnames Te Land, Ter Zee En In De Lucht

De Efteling is gestart met de voorbereidingen voor het tv-programma Te Land, Ter Zee En In De Lucht. De bekende amusementsshow keert dit jaar terug op de buis. Van vrijdag 24 tot en met vrijdag 31 mei vinden de opnames plaats in het attractiepark.

Het project wordt groots aangepakt: bij de Aquanura-vijver vinden momenteel opvallende werkzaamheden plaats. Dat is nodig om het tv-decor te kunnen opbouwen, bevestigt een Efteling-woordvoerster aan Looopings. Men maakt onder meer gebruik van een draineermachine en een graafmachine.

De buitenste ring van de Vonderplas is deels leeggepompt. Op die manier kan fonteinenspektakel Aquanura gewoon doorgaan in de grote vijverbak in het midden. In het drooggelegde gedeelte kwamen heel wat muntjes aan de oppervlakte, ooit in het water gegooid door Efteling-bezoekers.



Jaren tachtig

Het bekende programma werd in de jaren tachtig en negentig ook al opgenomen in de Efteling. Dit keer zal Ruben Nicolai de presentatie op zich nemen. De productie van EndemolShine komt op tv bij RTL 4. Er staan vier afleveringen op de planning, elk met een eigen onderdeel: Snel Naar De Bel, Met Je As Over De Plas, Tobbedansen en Duw 'm D'r Af.