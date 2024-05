Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Dit is de nieuwe algemeen directeur van Attractiepark Slagharen

De nieuwe algemeen directeur van Attractie- en Vakantiepark Slagharen is afkomstig uit de recreatiebranche. Sander de Haas wordt de opvolger van Dave Storm, die onlangs moest vertrekken. Dat maakt het Overijsselse pretparkresort vandaag bekend aan het personeel.

De Haas werkte de afgelopen dertien jaar voor Landal GreenParks. Hij was achtereenvolgens parkmanager, regiomanager en - sinds februari 2024 - regionaal operationeel manager. Eerder werkte hij ruim zes jaar als manager bij Postillion Hotel Arnhem, dat destijds Mercure Hotel heette.

Afgelopen week opende Slagharen een uitbreiding van het vakantiepark. Achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van een nieuwe camping, die in 2025 af moet zijn. Verder zijn er al jaren wensen voor nieuwe attracties, tot nu toe zonder resultaat.



Verandertrajecten

De Haas, die nog geen ervaring heeft in de wereld van attractieparken, start op donderdag 9 mei. Tot zaterdag 1 juni werkt hij twee dagen per week, daarna fulltime. Op zijn LinkedIn-profiel noemt de nieuwe Slagharen-directeur zichzelf een "operationeel professional". "Constant op zoek naar verbeteringen, meenemen van teams in verandertrajecten, strategiebouwer, focus op de gast en resultaat."



De rest van het managementteam bestaat uit financieel manager Erwin Westerveld, personeelsmanager Chantal van Loon, marketingmanager Erik Veenstra, operationeel manager Anouk Peters, merchandisemanager Janine Sloots, technisch manager Thomas Mulder en interim-horecamanager Betty-Carien van den Esker.