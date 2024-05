Dronken indringer weigert kaartje te kopen voor Vogelpark Avifauna

Vogelpark Avifauna

Vogelpark Avifauna heeft de politie moeten inschakelen vanwege een beschonken indringer. Een medewerker van de Zuid-Hollandse dierentuin ontdekte vrijdagavond na sluitingstijd dat een man over het hek was geklommen. Toen agenten arriveerden, wilde men in eerste instantie een deal sluiten.

Als de ongewenste bezoeker een entreekaartje zou betalen, mocht hij het park zonder arrestatie verlaten. De 31-jarige man leek daarmee akkoord te gaan, maar uiteindelijk weigerde hij toch de portemonnee te trekken. Daarop volgde een confrontatie met het nodige duw- en trekwerk.

De man is in de boeien geslagen. Hij krijgt twee geldboetes: een bekeuring voor openbaar dronkenschap en een bekeuring voor het betreden van verboden terrein. Wat de man precies van plan was in Avifauna, is niet duidelijk. Het dierenpark in Alphen aan den Rijn sloot om 18.00 uur.