Loro Parque

Spaans dierenpark in de tegenaanval: campagne tegen dierenactivisten

Het bekende Spaanse dierenpark Loro Parque opent de aanval op dierenactivisten. Normaal gesproken krijgen dierentuinen aan de lopende band kritiek van dierenrechtenorganisaties. Loro Parque, gelegen op Tenerife, draait de rollen om. In een videoboodschap van oprichter en directeur Wolfgang Kiessling worden juist de demonstranten zwartgemaakt.

"Een nieuwe industrie is geboren", zegt Kiessling in zijn betoog. "Ze noemen zichzelf ecologen, maar ze zijn het niet. Het zijn gewoon mensen op zoek naar rijkdom. Ze willen onze wereld veranderen." Vervolgens somt de directeur op wat actievoerders volgens hem allemaal willen verbieden: vlees eten, melk drinken, wol gebruiken, paardrijden, een huisdier hebben én een dierentuin bezoeken.

Volgens Kiessling ontvangen dierenactivisten miljoenen euro's, waarvan slechts 2 procent daadwerkelijk naar de dieren gaat. Vervolgens legt hij uit dat Loro Parque er alles aan doet om dieren goed te behandelen. "Laat je niet voor de gek houden." Men heeft ook een speciale website opgetuigd om de boodschap kracht bij te zetten. Die is te bezoeken door een QR-code in de video te scannen.



Dementiepil

De reacties op het YouTube-filmpje zijn niet erg positief. "Op welke planeet leeft deze man?", is één van de commentaren. "Deze uitbuiter is bang", zegt een ander. "Ik denk dat hij vergeten is zijn dementiepil in te nemen", schrijft Claudia Rodriguez.



"Geef mij mijn miljoenen!", sneert dierenvriend David Arenas. Hugo Martinez: "Je houdt orka's die duizenden kilometers per jaar afleggen vast in een zwembad, ik denk niet dat dit de manier is om voor de natuur te zorgen. Je zou de miljoenen euro's die je hebt beter besteden aan het tegengaan van stroperij of het herintroduceren van bedreigde diersoorten. Maar nee, het is beter om een attractie te creëren om te genieten van het lijden van anderen."