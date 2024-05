Europa-Park Erlebnis-Resort

Bezoekers Europa-Park proberen geld te verdienen aan gratis achtbaancertificaten

Bezoekers van Europa-Park proberen een slaatje te slaan uit een gratis souvenir. De eerste waaghalzen die de nieuwe achtbaan Voltron Nevera mochten uitproberen, konden bij de uitgang kosteloos een certificaat oppikken. Verschillende documenten zijn op veilingsites beland.

"In naam van Nikola Tesla bevestigen we hierbij dat je gereisd hebt via kosmische energie als één van de eerste passagiers van Voltron Nevera powered by Rimac in april 2024", staat erop. Het certificaat is ondertekend door het personage Catherine Noir, voorzitter van de Adventure Club of Europe: een fictieve club van ontdekkingsreizigers.

Sommige bezoekers zien de gratis diploma's niet alleen als een mooi aandenken, maar ook als een manier om een paar tientjes bij te verdienen. Meerdere exemplaren staan inmiddels op Kleinanzeigen, de Duitse versie van veilingsite Marktplaats. De vraagprijs varieert van 25 tot maar liefst 50 euro.



Zeldzaamheid

"Dit is niet meer te verkrijgen in het park en daarom is het een zeldzaamheid", staat bij een advertentie voor een certificaat met een vouw erin, waar de verkoper 50 euro voor wil hebben. Ook op Marktplaats zelf worden enkele Voltron-certificaten aangeboden, voor 10 tot 30 euro.



Voltron Nevera is een innovatieve achtbaan van Europa-Parks huisleverancier Mack Rides, met zeven inversies en vier lanceringen. Andere bijzondere elementen zijn een stuk met 2,2 seconden gewichtloosheid achter elkaar en een lancering van 105 graden - de steilste ter wereld.



Nederlandse vrouw

Donderdag werd gevierd dat al 100.000 personen een ritje hebben gemaakt. Men wees een Nederlandse vrouw aan als passagier nummer 100.000: Anne-Marie Vonk. Ze ontving bloemen van directeuren Michael en Thomas Mack.