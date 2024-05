Efteling

Video: oma rijdt twerkende kleindochter omver in de Efteling

Een Efteling-bezoeker die een TikTok-dansje wilde opnemen, is omver gereden door haar oma in een scootmobiel. Goa Bijsterveld publiceerde gisteren een video waarop te zien is hoe ze begint met twerken in het Carrouselpaleis. Vervolgens wordt ze aangereden door het voertuig.

Bijsterveld zag het interieur van het complex als een mooi decor voor een TikTok-move. Haar grootmoeder blijkt de besturing van de scootmobiel nog niet helemaal onder de knie te hebben: ze schiet vooruit, recht tegen de twerkende dame aan.

Dat gaat gepaard met een hoop gegil. "Oma's first time op een scootmobiel", luidt de beschrijving van het filmpje. "Deed ook echt pijn", vult de maakster aan. In een dag tijd zijn de beelden al meer dan 300.000 keer bekeken. Eén van de reacties leverde bijna vierduizend likes op: "Oma dacht: vandaag even niet lieffie!"