Kermis

Kermisexploitanten loven beloning van 10.000 euro uit na diefstal

Twee Duitse kermisexploitanten zitten in zak en as. Dirk en Manuela Löffelhardt, eigenaren van de spectaculaire attractie Ghost Rider, zijn het slachtoffer geworden van een brutale diefstal. Op Facebook beschrijven ze dat een criminelen verschillende onderdelen hebben meegenomen.

Dat gebeurde in de stad Schwerte, staat in het bericht. "We zijn bestolen op ons afgesloten perceel in Schwerte." 250 meter aan aansluitkabels verdween. Ook alle vloerbodems werden meegenomen. "Misschien heeft iemand iets aangeboden gekregen."

De familie Löffelhardt hoopt op informatie die leidt naar de daders. "We loven een beloning van 10.000 euro uit voor aanwijzingen die zorgen voor de oplossing." De Facebook-oproep is al honderden keren gedeeld, tot nu toe zonder concreet resultaat.



Snelheidsmolen

Ghost Rider is een spectaculaire snelheidsmolen van de Duitse fabrikant Huss. De attractie bestaat uit een draaischijf met vier draaiende pilaren, waar steeds vier heen en weer schommelende gondels aan bevestigd zijn. In totaal is er plek voor 32 personen. Tijdens de rit kunnen de stoelen over de kop vliegen.