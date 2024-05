Efteling: Danse Macabre

Efteling promoot Danse Macabre met enorm reclamebord: 'Nieuw spookspektakel'

Efteling-bezoekers kunnen niet meer om de nieuwe attractie Danse Macabre heen. Bij de uitgang van het parkeerterrein is een gigantisch reclamebord neergezet om de toevoeging te promoten. Het bord verscheen bij de slagbomen richting de Europalaan.

Eerder prijkte daar een reclame voor overnachtingen. Nu zien automobilisten die huiswaarts keren het herkenbare logo van Danse Macabre. Bij gebrek aan fotomateriaal gebruikte men een tekening van het exterieur van de vervallen abdij, onthuld in maart vorig jaar.

"Nieuw spookspektakel", staat eronder, gevolgd door vertalingen in het Engels, Duits en Frans. Er is nog geen openingsdatum bekend: de Efteling geeft op het bord aan dat Danse Macabre toegankelijk zal zijn vanaf "najaar 2024". Dat is ergens tussen 22 september en 21 december.