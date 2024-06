Duinrell

Duinrell vernieuwt zweefmolen: 'Eerste Nederlandse attractie ontworpen door AI'

Duinrell heeft artificial intelligence ingezet bij het vernieuwen van een attractie. Zweefmolen Aqua Swing uit 1989 onderging de afgelopen maanden een grote renovatie, waarbij veel technische onderdelen zijn vernieuwd of vervangen. Ook het uiterlijk van de attractie kreeg een opfrisbeurt.

Op de panelen van de molen prijkten eerder alleen klassieke schilderingen van landschappen, planten en vrouwen. Nu zijn er voor het eerst ook verschillende portretten zichtbaar van welgestelde kikkers, in ouderwetse kledij. Voor de creaties maakte Duinrell-ontwerper Martijn van Haaster gebruik van een AI-tool.

"Daarmee hebben we naar ons idee de eerste Nederlandse attractie ontworpen door AI", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Kikkers spelen een belangrijke rol in het Wassenaarse attractiepark. Duinrell heeft al sinds jaar en dag een kikker als mascotte. Bovendien hanteert men de slogan "Daar kikker je van op".



Waterspin

De techniek van de Aqua Swing werd onder handen genomen door de gespecialiseerde firma Solidum Revisie uit Overijssel. Voor het decoratiewerk was Duinrell zelf verantwoordelijk. De afgelopen jaren knapte Solidum ook al twee andere Duinrell-klassiekers op: de Waterspin en de Mad Mill.