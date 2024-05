ZooParc Overloon

Dierentuin ZooParc Overloon organiseert wijnproeverij tussen de dieren

Het Brabantse dierenpark ZooParc Overloon komt met een speciaal evenement voor wijnliefhebbers. Op zaterdag 6 juli vindt in de dierentuin ZooVino plaats. Deelnemers doen mee aan een wijnproeverij met uitzicht op de dieren. Ze kunnen zes verschillende wijnen uitproberen, op zes locaties in het park.

Bij elke gang horen ook hapjes. "Alle soorten wijn zullen zijn afgestemd bij het gebied waar de deelnemer zich bevindt", laat ZooParc weten. Men werkt samen met het lokale restaurant Boompjes. De expeditiegebieden in Overloon staan in het teken van bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Australië en Afrika.

De winst gaat naar Stichting Wildlife, het goede doel van moederbedrijf Libéma. Voor de organisatie wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. "Dit is volledig belangeloos: wij als dierentuin verdienen hier ook niets aan", belooft parkmanager Roel Huibers.



Alcoholvrij

ZooVino is alleen toegankelijk voor volwassenen. Zij kunnen online tickets bestellen voor 45 euro per persoon, inclusief entree, de zes gangen, parkeren én het bijwonen van drie diervoederingen. Er bestaat ook een alcoholvrij wijn-arrangement.



ZooParc Overloon huisvestte in het verleden al een ander culinair evenement: Dinner at the Zoo. Dat concept keert dit jaar terug tussen vrijdag 31 mei en maandag 24 juni. In zusterpark Beekse Bergen in Hilvarenbeek vindt op 28 en 29 juni de derde editie van bierfestival Brew@theZoo plaats.