Extreme drukte: Ouwehands Dierenpark en GaiaZoo vragen publiek weg te blijven

Enorme drukte speelt twee Nederlandse dierentuinen parten. Ouwehands Dierenpark in het Utrechtse Rhenen en GaiaZoo in het Limburgse Kerkrade kunnen de toestroom van bezoekers niet aan. Op beide plekken werd de ticketverkoop stopgezet. De parken vragen het publiek om niet meer langs te komen.

1 mei - de Dag van de Arbeid - is in onder meer België, Frankrijk en Duitsland een nationale feestdag. Bovendien is het voor Nederlanders meivakantie. Die combinatie zorgt voor een massale toeloop naar pretparken en dierentuinen. Ouwehands en GaiaZoo hebben de maximumcapaciteit bereikt. De kassa's moesten gesloten worden.

"Let op: woensdag 1 mei is Ouwehands Dierenpark vol", luidt de boodschap in Rhenen. "Tickets zijn nu niet meer beschikbaar." GaiaZoo komt met een vergelijkbaar bericht. "Vanwege grote drukte in het park geldt het volgende advies: bezoek GaiaZoo op een andere dag. De ticketverkoop aan onze kassa is gesloten."



Files

Wie al dagtickets heeft voor GaiaZoo, mag nog wel naar binnen. Men moet dan wel rekening houden met lange rijen. Bij Ouwehands Dierenpark, waar onlangs koala's werden geïntroduceerd, is sinds circa 12.00 uur ook het parkeerterrein helemaal vol. Dat zorgde voor lange files in de omgeving.