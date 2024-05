Nieuws

Ondernemer nagelt Chinese attractiebouwer aan de schandpaal: 'Ze bouwen moordmachines!'

Een Hongaarse ondernemer is woest op een Chinese attractiebouwer. Ferenc Szabo was op zoek naar een attractie voor zijn winkelcentrum Campona, gelegen in Budapest. Hij bestelde een draaiend schommelschip via webwinkel Alibaba, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Nu neemt Szabo wraak.

Szabo was zeer ontevreden over de geleverde attractie: het apparaat bleek niet alleen beschadigd, maar ook zeer onveilig. Daarop besloot de Hongaarse zakenman om leverancier Henan Dinis online aan de schandpaal te nagelen. Dat deed hij op vileine wijze: hij ontdekte dat de domeinnaam henan-dinis.com nog vrij was.

Wie nu naar henan-dinis.com surft, treft een pagina aan die door Szabo is opgezet. Hij toont foto's van de onveilige attractie en deelt de correspondentie tussen hem, het Chinese bedrijf en de webshop. Zelfs medewerkers van de firma worden met naam en toenaam uitgemaakt voor oplichters.



Troep

"Ik kocht de attractie flying car bij de dodelijke Chinese firma Henan Dinis en het is troep", aldus Szabo. De woeste ondernemer wil andere geïnteresseerden waarschuwen. "Leer van mijn verhaal: koop niets bij Henan Dinis, ze bouwen moordmachines!"



Wat deugt er niet? "Er is geen elektrische aarding, terwijl dit verplicht is. Momenteel is de machine levensgevaarlijk. Ik vertrouwde erop dat ik een apparaat van goede kwaliteit zou krijgen. Nu heb ik een flying car die nooit zal vliegen: rijp voor de sloop, of ik moet de gebreken zelf oplossen voor heel veel geld. Niemand moet hier iets kopen! Niemand zou moeten sterven door dit bedrijf!"



Te mooi om waar te zijn

Het attractietype wordt op Alibaba aangeboden door meerdere partijen, gemiddeld voor 8000 euro. Szabo had kunnen weten dat dergelijke advertenties vaak te mooi zijn om waar te zijn: Europese fabrikanten vragen voor dergelijke attracties een veelvoud van dat bedrag. Dan functioneren ze wel.