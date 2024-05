Bellewaerde

Nieuwe topattractie Bellewaerde Park onaangekondigd gesloten: 'Technische storingen'

Amazonia, de nieuwe publiekstrekker van het Belgische pretpark Bellewaerde Park, is kapot. Bezoekers komen deze week voor een gesloten poort te staan. Bij de ingang van de spectaculaire waterbaan is woensdag een bord neergezet met een mededeling in het Nederlands en in het Frans.

"Beste bezoekers, wegens technische storingen blijft de attractie Amazonia vandaag gesloten", valt daarop te lezen. Een Bellewaerde-woordvoerder laat aan Looopings weten dat de sluiting nog even gaat duren. "Het klopt dat Amazonia gisteren dicht was en dat zal helaas zo blijven tot zondag", vertelt hij.

"Zoals je weet betreft het een prototype." Daar horen onvermijdelijk ook kinderziektes bij. "De constructeur wil deze er eerst uit krijgen alvorens terug op te starten. We doen uiteraard onze uiterste best om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen."



Niet informeren

Op de officiële website en socialmedia-kanalen van Bellewaerde valt er nog niets over te lezen. Dat geldt ook voor de nieuwe app van het park, die deze week gelanceerd werd. Men kiest er dus voor om het grote publiek niet te informeren over de gesloten topattractie. Dat zorgt teleurgestelde reacties op social media.



Amazonia is een 26 meter hoge attractie van het type spinning rapids, gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein. De waterbaan van 14 miljoen euro combineert verschillende bijzondere elementen, waaronder een verticale draaiende lift, een halfpipe en een vrije val. Een dag na de opening vond al een evacuatie plaats.