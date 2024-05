Europa-Park Erlebnis-Resort

Hotelgasten Europa-Park krijgen voorrang bij nieuwe achtbaan: tien minuten eerder toegang

Wie slaapt in een themahotel van Europa-Park krijgt voorrang bij de nieuwe achtbaan Voltron Nevera. Het Duitse attractiepark is dagelijks toegankelijk vanaf 09.00 uur. Hotelgasten mogen echter al om 08.50 uur het Kroatische themagebied betreden.

Daardoor kunnen zij de rij van de attractie eerder betreden dan de rest van de bezoekers. Dat kan een significant voordeel opleveren: de wachttijd voor Voltron loopt regelmatig op tot anderhalf tot twee uur.

De mededeling staat in drie talen op klapborden in het park. Europa-Park heeft zes themahotels: Bell Rock, Castillo Alcazar, Colosseo, El Andaluz, Krønasår en Santa Isabel.



Tijdelijk

Voltron Nevera is momenteel de populairste attractie van het park. De multi-launch coaster, met vier lanceringen en zeven inversies, ging afgelopen vrijdag open. Om de drukte in goede banen te leiden, is er dit seizoen tijdelijk een extra wachtrij op het terrein van halloween-evenement Traumatica.