Minister boos over betaalde ontmoetingen met dolfijnen in Dolfinarium Harderwijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat het Dolfinarium stopt met het aanbieden van ontmoetingen met dolfijnen. Bezoekers van het zeedierenpark in Harderwijk kunnen tegen betaling - 99 euro per persoon - in het water stappen bij een dolfijn, gekleed in een waadpak. Daar mogen ze het dier aanraken.

In het verleden bood het Dolfinarium voor een klein prijsje fotomomenten aan met Californische zeeleeuwen en tuimerlaardolfijnen. Daar is men mee gestopt. Wel bestaat er nog een "educatief programma" met dolfijnen, waarbij deelnemers ook op de foto worden gezet. Het ministerie ging daar eerder mee akkoord, mits er beperkt contact zou zijn tussen bezoekers en dieren.

Volgens demissionair minister Piet Adema is daar nu geen sprake meer van: het arrangement lijkt te veel op een simpele meet-and-greet. Hij legt in gesprek met EenVandaag uit dat duidelijk afgesproken is welke vorm van interactie tussen mens en dolfijn er mag plaatsvinden."En dat is niet deze interactie, ook niet als het mooi ingekleed is met educatieve elementen. Dat dit wel gebeurt, kan niet. Dit moet stoppen. We hebben hier afspraken over."



Hoogste normen

Het Dolfinarium is het niet eens met de verwijten. Volgens manager Alex Tiebot doet het park niets fout en verloopt alles juist precies volgens de gemaakte afspraken. "Deze programma's zijn met grote zorg ontwikkeld en worden nauwgezet uitgevoerd, altijd volgens de hoogste normen voor dierenwelzijn", luidt zijn uitleg.



De minister denkt er anders over. Hij eist opheldering van het Dolfinarium. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal een inspectie uitvoeren om te bekijken of het park zich aan de regels houdt. "Ik wil ze toch wel dwingend vragen hiermee te stoppen", aldus Adema. "En anders met dwangsommen." Dat kan ook gevolgen hebben voor de dierentuinvergunning die het park heeft.