Efteling

Efteling-bezoeker uit Midden-Oosten walgt van Fata Morgana: 'Misselijkmakend en aanstootgevend'

Niet alle bezoekers van de Efteling kunnen genieten van Fata Morgana. De oosterse boottocht uit 1986 zorgt voor woede en afkeer op online platform Reddit. Een gebruiker uit het Midden-Oosten, woonachtig in Frankrijk, noemt de attractie in een lang Engelstalig betoog "onacceptabel" door "het flagrante racisme en de stereotyperingen".

Verschillende Efteling-attracties waren de afgelopen jaren al het onderdeel van relletjes over racisme en discriminatie. Monsieur Cannibale moest het veld ruimen. Carnaval Festival is aangepast, al is niet iedereen van mening dat de darkride nu wel door de beugel kan. In Droomvlucht zijn, nog voordat er ophef ontstond, elfjes met een donkere huidskleur toegevoegd.

Fata Morgana bleef tot nu toe buiten schot, maar daar lijkt verandering in te komen. Reddit-gebruiker Frenchkafka beschrijft een Efteling-bezoek met een gezin van vijf, inclusief twee meisjes van 3 en 6 jaar oud. Het vrolijke dagje uit veranderde door de mystieke vaartocht in een nachtmerrie.



Niet snel beledigd

"Ik wil graag mijn absolute verontwaardiging en walging uiten over Fata Morgana", luidt de boodschap. "Ik ben niet snel beledigd, maar wat ik tijdens de rit zag, was buitengewoon aanstootgevend, misselijkmakend en zeer verontrustend." De manier waarop mensen uit het Midden-Oosten worden uitgebeeld, noemt de klager "niet alleen onnauwkeurig, maar ronduit beledigend".



Wat is er dan precies mis met Fata Morgana? "Arabische mannen zijn angstaanjagend, vrouwen zijn buikdanseressen of dames van plezier. Weerzinwekkend. Onze kinderen waren van streek door deze grove verkeerde voorstelling van hun erfgoed. Ik kon ze niet eens uitleggen waarom hun land en vrouwen zo denigrerend zijn afgeschilderd."



Schadelijke stereotypen

Ook slaven in cellen vielen niet in goede aarde, net als "bebaarde Arabieren die zich bezighouden met vreselijke zaken". "Het houdt schadelijke stereotypen in stand en versterkt de negatieve perceptie van mensen uit het Midden-Oosten." De schrijver verbaast zich erover dat er tot nu toe geen discussie over is geweest.



"In een tijd waarin discriminatie en haat jegens minderheden toeneemt, is het volkomen onaanvaardbaar dat een themapark van deze omvang en invloed doorgaat met het promoten van dergelijke schadelijke stereotypen." Frenchkafka vindt dat de Efteling een verantwoordelijkheid om inclusiviteit te promoten in attracties.



Geen excuus

"Er is geen excuus voor racisme en onverdraagzaamheid, ongeacht de context. De Efteling zou beter moeten weten." Als het aan de Fransman ligt, wordt de "aanstootgevende inhoud" onmiddellijk weggehaald. "Het is tijd dat de Efteling in actie komt."



Overigens is de Efteling achter de schermen al een tijdje bezig met het voorbereiden van een grote renovatie van Fata Morgana. "We zijn heel druk bezig met de Fata Morgana", zei directeur Fons Jurgens een jaar geleden. "En dat is een hele zware omdat daar heel veel figuren, personages in zitten, waar wij naar moeten kijken. Dus wij zijn dat aan het doen."