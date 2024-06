AquaZoo Leeuwarden

Video: AquaZoo Leeuwarden opent themagebied met bevers, ijsberen en zeearenden

In de Friese dierentuin AquaZoo Leeuwarden is een nieuw themagebied geopend. Wie parkdeel Churchill betreedt, waant zich in Noord-Amerika. Er leven wasberen, bevers, ijsberen, boomstekelvarkens, zeearenden en raven, al zijn de wasberen nog niet te zien vanwege een eerdere ontsnapping.

Churchill is gebaseerd op de gelijknamige rivier in het noorden van Canada. De bouw duurde ongeveer een half jaar. Op de plek van een oude kinderboerderij kwamen meerdere nieuwe verblijven. Eerder dit jaar arriveerden twaalf wasberen, maar al snel wisten er elf te ontsnappen. Zes stuks konden later weer gevangen worden, vijf zijn er nog steeds spoorloos.

De overgebleven dieren zijn nog niet zichtbaar in hun buitenverblijf. Eigenlijk zouden de wasberen samen gaan leven met stinkdieren. De stinkdieren waren even in AquaZoo te zien. Inmiddels is er weer afscheid van genomen. "De soort matcht niet met onze visie", zegt een woordvoerster over die beslissing.



Onder water

Daarom verhuisde de groep naar Kasteelpark Born in Limburg. Canadese bevers, die al in AquaZoo leefden, kregen een nieuw onderkomen. Daar kunnen ze ook onder water bewonderd worden. Voor de reeds aanwezige ijsberen in het park is niets veranderd.







Voor de beplanting werd gekozen voor bomen en planten die voorkomen in de Canadese natuur. Daarnaast zijn kerstbomen van bezoekers gerecycled. Men zamelde begin dit jaar ongeveer 150 bomen in. "Deze zijn zo veel mogelijk in dit gebied geplant", zegt een woordvoerster. "Ze hebben zo een tweede leven gekregen." Verschillende panelen zorgen voor educatie.



Dwergnijlpaarden

De opening van Churchill werd verricht door parkmanager Jeroen Loomeijer, presentator Sipke Jan Bousema en hoofdverzorger William Kreijkes. Directeur en eigenaar Dirk Lips van moederbedrijf Libéma plantte symbolisch een laatste boom. Elders in AquaZoo wordt nog gewerkt aan een nieuw verblijf voor rode panda's. Eigenaar Lips hoopt in de toekomst dwergnijlpaarden te kunnen verwelkomen.