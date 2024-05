Efteling

Efteling trof Aziatische spinnen aan in Droomvlucht-planten: 'Flinke jongens'

De Efteling heeft in Droomvlucht last gehad van exotische indringers. In één van de scènes van de populaire darkride kwamen medewerkers bij een snoeibeurt grote Aziatische spinnen tegen. Dat beschrijft voormalig Efteling-parkdirecteur Olaf Vugts in zijn biografie, die deze maand uitkwam. De attractie moest zelfs gesloten worden vanwege de aanwezigheid van de ongewenste exoten.

Vugts vertelt hoe de realisatie van Droomvlucht zeer moeizaam verliep. Uiteindelijk kon de attractie in 1993 geopend worden, een jaar later dan gepland. "Op technisch vlak is Droomvlucht door de jaren heen een aantal keer aangepast of hersteld. Maar ook het groen had onderhoud nodig. Het Zompenwoud bijvoorbeeld, dat groeide volop."

In de scène werd kennelijk niet alleen gebruikgemaakt van kunstplanten, maar ook van echt groen. "Tijdens een snoeibeurt werden hier indringers gesignaleerd die de meesten mensen liever niet in huis hebben. Vanuit Azië waren met de lianen ook spinnen meegereisd die hier een fantastisch mooi thuis gevonden hadden."



Vangen

Om wat voor spinnensoorten het ging, zegt Vugts er niet bij. Hij vond de beesten behoorlijk akelig. "Er zaten flinke jongens bij, ik moest er zelf ook weinig van hebben. We hebben de attractie een dag gesloten zodat we alle exemplaren hebben kunnen vangen en aan een nieuwe eigenaar hebben geholpen. Ik zeg wel 'alle exemplaren', maar helemaal zeker weten zullen we dat nooit."



De oud-directeur benadrukt dat het openingsjaar van Droomvlucht "geen succesjaar" was. "Natuurlijk waren we blij dat de attractie nu open was, maar vanwege de geavanceerde techniek was het aantal storingen niet te tellen. Om de haverklap lag de attractie eruit. Soms stonden de wachtrijen wel tot aan restaurant Het Witte Paard. Met veel chagrijnige en teleurgestelde bezoekers als resultaat."