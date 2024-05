Parc Astérix Paris

Parc Astérix plant tien nieuwe attracties, waaronder interactieve ride en indoor coaster

Het Franse pretpark Parc Astérix heeft opzienbarende toekomstplannen. De afgelopen jaren werd al geïnvesteerd in een groot aantal nieuwigheden, waaronder de spectaculaire lanceerachtbaan Toutatis en een 50 meter hoge zweefmolen. Tussen 2025 en 2028 moeten daar nog eens negen attracties bijkomen, blijkt uit vergunningsaanvragen. De hoogtepunten: een interactieve ride en een overdekte achtbaan met speciale effecten.

Looopings spitte de afgelopen dagen vele honderden bouwtekeningen, milieustudies en planningsrapporten door. Daarin wordt de langetermijnplanning van Parc Astérix tot in detail beschreven. We wisten al dat 2025 in het teken zal staan van een nieuwe spinning coaster, op de oude plek van oldtimerbaan Nationale 7. Daarvan verscheen onlangs een ontwerp op bouwschuttingen.

Eind vorige maand publiceerde Looopings ontwerpen van een nieuw Egyptisch hotel, dat in 2026 open moet gaan. In hetzelfde jaar wil men ook het pretpark uitbreiden. Aan de bestaande Griekse themazone Grèce Antique worden drie familieattracties toegevoegd: een windstarz-molen van de Italiaanse fabrikant Zamperla en twee vrijevaltorens ("tours de chute") van het Duitse merk Zierer.



Waterspeeltuin

In de buurt komt ook een nieuwe waterspeeltuin te liggen, plus een halloweenspookhuis en een groot themarestaurant met vierhonderd zitplaatsen. Daarvan is al een ontwerp af. De grootste stappen worden echter gezet in een ander gedeelte van het park: de komende jaren gaat het volledige themagebied À Travers le Temps op de schop.







Zoals afgelopen najaar al bleek uit een milieurapport, zijn er plannen om de overdekte boulevard Rue de Paris te slopen. Ook de voormalige locatie van spookhuis Le Transdemonium, waar tegenwoordig 's winters een ijsbaan ligt, moet verdwijnen. Hetzelfde geldt voor restaurant La Halte des Chevaliers, carrousel Les Chevaux du Roy en het theater van stuntshow Main Basse sur La Joconde.



Londens gebied

Wat komt ervoor in de plaats? De plannen spreken over een Londens gebied, uiteraard in stijl van de stripverhalen van Asterix en Obelix. De eerste fase, die in 2027 af moet zijn, zal onder andere bestaan uit een interactieve binnenattractie, drie nog onbekende familieattracties, een restaurant met zeshonderd zitplaatsen, verschillende kleinere horecapunten en twee halloweenspookhuizen.







De interactieve toevoeging wordt gerealiseerd door de Belgische fabrikant Alterface, die eerder al meewerkte aan bijvoorbeeld Popcorn Revenge in Walibi Belgium. Het gaat om een concept met de naam action league, bestaand uit een draaischijf met zes gondels voor zes personen. De techniek van een klassieke theekopjesmolen wordt gecombineerd met schieten op interactieve schermen.



Indoor coaster

In de wachtrij wandelen bezoekers over een balustrade met zicht op de attractie. Zo kunnen ze alvast zien hoe het systeem werkt. Het nieuwe gebouw krijgt een oppervlakte van circa 900 vierkante meter. In theorie kunnen maximaal 450 personen per uur een ritje maken. Het is de bedoeling dat in 2028 fase twee van het Londense project af is, met een grote indoor coaster.







De nieuwe achtbaan wordt gerealiseerd in een gebouw van ongeveer 5000 vierkante meter, met een maximale hoogte van 15 meter. "In dit stadium is de fabrikant van deze attractie nog niet gekozen en staat het parcours van ongeveer 600 meter nog niet vast", geeft Parc Astérix aan. Opvallend genoeg prijkt enkele pagina's verderop een bouwtekening van het project waarop de fabrikant Intamin wordt genoemd.



Lanceringen

Het park weet al wel zeker om wat voor soort rollercoaster het zal gaan: een achtbaan met lanceringen, waardoor het mogelijk wordt om een sensationele rit te bieden zonder tientallen meters de hoogte in te gaan. Op dit moment gaat men uit van een baanhoogte van 12 meter. Er wordt gedacht aan treinen met zestien zitplaatsen. De capaciteit zou dan 1100 personen per uur kunnen bedragen.







"De keuze voor een binnenachtbaan, met decoraties en verlichting, maakt het mogelijk om het publiek een verhaallijn mee te geven." Hoewel het grootste gedeelte van de rit zich in het gebouw zal bevinden, gaat de coaster ook even naar buiten "om de aandacht te trekken".



PortAventura

Parc Astérix wil verder dat de achtbaan speciale elementen zal bevatten: doodlopende stukken én een vrije val, waarbij een stuk rail met een trein zo'n 5 meter naar beneden zakt. Al met al doen de specificaties denken aan Uncharted: El Enigma de Penitence, de overdekte Intamin-achtbaan die het Spaanse pretparkresort PortAventura World vorig jaar opende.







Daarnaast moet in 2028 de vervanger van stuntvoorstelling Main Basse sur La Joconde gereed zijn: een overdekte theaterzaal van 2000 vierkante meter. Er zal plek zijn voor zo'n duizend personen. Parc Astérix verwacht de ruimte te gaan gebruiken voor thema-evenementen, bijvoorbeeld rond Kerstmis.



Belevingsrestaurant

Elders in het park verrijst naar verwachting in 2028 een belevingsrestaurant met 350 zitplaatsen. Het etablissement is in principe bedoeld voor verblijfsgasten, maar overdag kunnen ook dagbezoekers een kijkje nemen. Tot slot verwacht Parc Astérix het bestaande themahotel Les Trois Hiboux in 2028 uit te kunnen breiden met meer dan honderd nieuwe kamers.



Uiteraard zijn de meeste plannen niet in steen gehouwen: er kan nog het nodige veranderen. Wel is inmiddels duidelijk dat eigenaar Compagnie des Alpes van plan is om ontzettend veel te investeren in het park nabij Parijs. Enkele jaren geleden vertelde de directie dat men de strijd aan wilde gaan met concurrent Disneyland Paris. Dat is achteraf geen loze belofte gebleken.