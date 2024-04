Kermis

Karretje van hangende achtbaan deels ontspoord: wielen breken af

Op een kermis in het Spaanse Sevilla is een karretje van een hangende achtbaan deels ontspoord. De wielophanging van een gondel brak tijdens een ritje af. Vervolgens viel het karretje stil op de baan. De brandweer moest de vier inzittenden evacueren met behulp van een hoogwerker. Zij raakten niet gewond.

Het incident vond eerder deze maand plaats bij 24 jaar oude de attractie Ala Delta, één van de twee gliding coasters van de Franse fabrikant Reverchon. De tweede achtbaan van dat type is de Euro Coaster, die regelmatig op kermissen in Nederland en Duitsland staat. Het concept is vergelijkbaar met een klassieke wilde muis, maar dan met hangende voertuigen.

Ook de andere bakjes kwamen stil te hangen. In totaal moest de brandweer zeven personen evacueren. Volgens de eigenaar van de attractie kwam het mechanische probleem nog niet eerder voor. Na het voorval is het bewuste karretje verwijderd. Daarna ging de attractie weer open.