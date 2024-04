Kermis

Kermisbezoeker zwaait met kapmes: politie grijpt in

Op de kermis in de Duitse stad Stuttgart heeft een bezoeker zaterdagavond een kapmes tevoorschijn gehaald. Een 19-jarige bebaarde man kreeg ruzie op het zogeheten Frühlingsfest. Daarbij begon hij plotseling te zwaaien met een machete van ongeveer 50 centimeter.

Het voorval werd door verschillende omstanders gefilmd. Op de beelden is onder meer te zien hoe de man het mes dreigend over de grond schraapt. Toen aanwezige politieagenten via beveiligingscamera's zagen wat er aan de hand was, werd snel ingegrepen.

De politie kon de vechtersbaas overmeesteren even na 21.00 uur. Het mes is in beslag genomen. Niemand raakte gewond. Over de aanleiding van de ruzie tasten de autoriteiten nog in het duister.



Ongecontroleerd

De beveiligingscontrole op de kermis stelt weinig voor: er zijn wel bewakers aanwezig, maar zij doen alleen sporadisch een visuele check. Het is een fluitje van een cent om ongecontroleerd naar binnen te wandelen.