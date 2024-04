Parc Astérix

Parc Astérix wil Egyptisch hotel openen in 2026: bekijk de ontwerpen

Er zijn gedetailleerde ontwerpen verschenen van een nieuw hotelcomplex dat Parc Astérix in 2026 wil openen. Aan de rand van het Franse pretpark moet een themahotel verrijzen met maar liefst driehonderd kamers in Egyptische sferen. In een openbare vergunningsaanvraag komen veel schetsen en bouwtekeningen voorbij.

Parc Astérix heeft nu drie hotels: Les Quais de Lutèce, Les Trois Hiboux en La Cité Suspendue. Het Egyptische viersterrenhotel wordt nummer vier. Naast de driehonderd kamers, verdeeld over vier verdiepingen, komen er twee restaurants met in totaal zevenhonderd zitplaatsen, een spa, een congrescentrum van 1500 vierkante meter en twee bars - waarvan één op het dak.

Verder wordt een vier verdiepingen tellende parkeergarage met 480 plekken gerealiseerd. Beide gebouwen moeten een samenhangend geheel vormen. Het thema is gebaseerd op het stripalbum L'Odyssée d'Astérix, in het Nederlands vertaald als De Odyssee van Asterix.



Binnentuin

De werktitel van het project luidt Caravansérail. Het hotel krijgt volgens de documenten een oppervlakte van 33.000 vierkante meter. Eén van de blikvangers wordt een binnentuin met vijf themazones in de stijl van Fenicië, Egypte, Perzië en Mesopotamië. De opening moet plaatsvinden in oktober 2026.



Op hotelgebied wil men rond 2028 meer stappen zetten. Dan moet Les Trois Hiboux uitgebreid worden met 108 kamers. Tegelijkertijd wordt het parkeerterrein bij hotel vergroot. Tot slot hoopt Parc Astérix tussen 2028 en 2031 een vijfde hotel toe te kunnen voegen, zodat het totale aantal kamers stijgt tot boven de duizend.