Europa-Park Erlebnis-Resort

Britse vlogger filmt hoe opening nieuwe achtbaan Europa-Park uitmondt in chaos: 'Echt verschrikkelijk'

Europa-Park heeft geen goede indruk achtergelaten bij de opening van de nieuwe achtbaan Voltron Nevera. De publieksopening op vrijdag verliep zo ongestructureerd en chaotisch dat er gevaarlijke situaties ontstonden. Dat is te zien in een kritische video van de beroemde Britse pretparkvlogger Shawn Sanbrooke van YouTube-kanaal Theme Park Worldwide.

Het Duitse attractiepark leek nagenoeg onvoorbereid toen vrijdagochtend honderden fans richting het nieuwe Kroatische themagebied renden. De verloofde van Sanbrooke werd op de grond geduwd en bijna onder de voet gelopen. Het koppel zag iemand anders op de grond vallen en overlopen worden.

In eerste instantie kon de Engelsman nog lachen om de situatie, maar na verloop van tijd werd de sfeer grimmiger. "Dit is totaal niet goed georganiseerd", klinkt het in de 45 minuten durende reportage. "Wat gebeurt hier? Dit is afschuwelijk." Vervolgens is te zien hoe de operationeel manager van Europa-Park tevergeefs in zijn eentje probeert om de mensenmassa de andere kant op te sturen. Dat mislukt: er wordt niet naar hem geluisterd.



Behoorlijk slecht

"Dit heeft Europa-Park behoorlijk slecht georganiseerd", aldus Sanbrooke. "Ze moeten echt beter voorbereid zijn. Dit wordt langzaam maar zeker een ramp." Eenmaal aangekomen bij themadeel Kroatië ontstaat totale verwarring door tegenstrijdige informatie. Want is de achtbaan nu wel of niet open? Ondertussen proberen marketeers vrolijke filmpjes te schieten.



Sanbrooke: "Helaas lijken ze hier meer geïnteresseerd in het maken van mooie beelden voor social media dan het in goede banen leiden van de mensenmassa." Als beveiligers beginnen met het wegsturen van mensen, terwijl de attractie gewoon lijkt te draaien, is de verwarring compleet. "Ik ben enorm teleurgesteld. Ik hou van Europa-Park, maar dit wordt zó slecht aangepakt. Deze drukte is echt gevaarlijk."



Niet acceptabel

De vlogger walgt ervan. "Het lijkt erop dat de focus ligt op het vastleggen voor social media in plaats van op de veiligheid van de bezoekers. Het is echt zonde. Voor zo'n goed park is dit écht heel slecht." Als de meute eenmaal in beweging komt, wordt er weer hardhandig geduwd. "Dit is niet acceptabel. Voor een park van wereldklasse is dit echt verschrikkelijk." Aan zijkant staan leden van de familie Mack - de eigenaren van Europa-Park - lachend te kijken.



Wanneer de rust is teruggekeerd, blikt Sanbrooke er met afschuw op terug. "Dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Het was angstaanjagend. Volgens mij ben ik nog nooit zo bang geweest in een pretpark - en ik zat niet eens in een attractie." Uiteindelijk bevalt een eerste ritje in de achtbaan zelf ook niet goed: de attractie is volgens de coasterkenner pijnlijk en zeer oncomfortabel. Sommige treinen van Voltron Nevera blijken nog niet goed afgesteld te zijn, waardoor ze hard stuiteren en schudden.



Daverend succes

Zoals verwacht is het management van Europa-Park wél lyrisch over hoe de opening verliep. "De openingsweek van Voltron Nevera was tot nu toe een daverend succes, grotendeels dankzij ons geweldige operationele team!", schrijft directeur Michael Mack. "We hadden ons geen succesvollere openingsweek van Voltron Nevera kunnen wensen!", vult zijn broer Thomas Mack aan.



Over het vastlopen van de achtbaan op donderdag wordt niet gesproken. Ook operationeel manager Lukas Metzger is ondanks de blunders zeer tevreden. "We hebben het gehaald!", meldt hij. "Ik zou over vandaag niet trotser kunnen zijn!"