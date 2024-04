Boudewijn Seapark

Pretpark in erbarmelijke staat: youtuber verguist Boudewijn Seapark

Het Belgische attractie- en dierenpark Boudewijn Seapark wordt genadeloos afgekraakt in een videoreportage op YouTube. Pretparkfan Kevin Collier bracht dit weekend een bezoek aan de trekpleister in Brugge. Hij trof een verpauperd park aan vol achterstallig onderhoud en andere troosteloze taferelen.

Collier neemt kijkers van zijn YouTube-kanaal Themepark Magic mee op een 52 minuten durende tour door Boudewijn Seapark. Daaruit blijkt onmiskenbaar dat de gloriedagen van het park achter ons liggen. "We gaan proberen het zo positief mogelijk te houden", zegt de presentator bij het betreden van het terrein. Toch overheerst al snel de negativiteit.

Dat begint direct bij binnenkomst in de overdekte speeltuin Bobo's Indoor, waar een vreselijke geur hangt. Kinderen kunnen er struikelen over de losse tegels. "Het ziet er gewoon niet uit. Overal spinnenwebben." Buiten hangen kapotte geluidsboxen en vervaalde reclameposters. In panelen zitten gaten.



Asfalt vol gaten

Een wandeling door Boudewijn Seapark wordt gekenmerkt door kapot hekwerk en beschadigd straatwerk. Stenen zijn afgebroken, tegels ontbreken, hekken zitten los en asfalt zit vol gaten. Hier en daar zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Verder zien we een rottende houten schuttingen, graffiti en afzetlinten. Het groen wordt niet bijgehouden. Op sommige plaatsen liggen onderdelen op de grond.











Een gebied vol puin is niet afgesloten voor het publiek. Bouwmaterialen en wagens staan in het zicht. Bezoekers treffen ook veel open plekken aan, waar vroeger attracties stonden. Men heeft soms niet eens de moeite genomen om de wachtrij weg te halen. Ook veel gebouwen staan leeg. Een reclamebanner raakte los.



Karretjes afgesloten

Kale vuilcontainers fungeren als prullenbakken. Rotswerk is vies. Bij de achtbaan zijn verschillende karretjes afgesloten. De helft van de botsauto's werkt niet en de attractie Dolfi Swing - een carrousel met vliegende dolfijntjes - ligt al weken uit elkaar. Wat ooit een fontein was, is nu een kale betonnen bak vol scheuren. Tussen de planten treft de Vlaamse youtuber afval aan dat er al weken lijkt te liggen.











In kinderboerderij Bobo's Minifarm is geen dier te zien. Ook meerdere andere verblijven zijn verlaten. "Hier heeft al in jaren geen dier meer geleefd." Een frisdrankautomaat is leeg. Wegwijzers zijn smerig. "Hier weer een horecapunt dat volgens mij al 35 jaar niet open geweest is", verzucht de filmer als hij weer eens een afgetakeld bouwwerk tegenkomt.



Klagen

Van een hogedrukspuit, schilderkwast of poetsdoek lijkt het personeel nog nooit gehoord te hebben. De enige plek waar muziek klinkt, is bij een versleten draaimolen. Verschillende onderdelen ontbreken daar. "Het is ook echt rot", merkt de videomaker als hij naar het houtwerk kijkt. Het verbaast hem niet dat hij andere bezoekers hoort klagen. Online zijn de recensies niet veel beter.











De gedateerde bestemming is sinds 2003 eigendom van de Spaanse groep Aspro Parks, net als drie parken in Nederland: het Dolfinarium in het Gelderse Harderwijk, Linnaeushof in het Noord-Hollandse Bennebroek en Deltapark Neeltje Jans in het Zeeuwse Veere. "Het park is na de overname in verval gekomen", concludeert de youtuber. "Eigenlijk te triestig voor woorden. Vergane glorie, ik kan het niet anders noemen."



Definitieve sluiting

De beelden roepen de vraag op hoelang Boudewijn Seapark nog blijft bestaan: het gevoel overheerst dat een definitieve sluiting nabij is. Collier sprak naar eigen zeggen een medewerker die verwacht dat het park het nog twee tot vijf jaar zal uithouden. Toch hangen op enkele locaties wel doeken met de tekst "We renoveren deze plek voor jullie toekomstige plezier".











De doeken verschenen bijvoorbeeld bij de restanten van de Oberbayernzaal, die gesloopt wordt vanwege instortingsgevaar. Er was ter vervanging een nieuwe attractie beloofd voor het voorjaar van 2024, maar die is er nog niet. Op andere plaatsen waar de doeken hangen, lijkt weinig te gebeuren.



Nu of nooit

"Hier is echt geen onderhoud", aldus Collier, die Boudewijn Seapark beschrijft als "één van de zwakste parken van Europa". Hij heeft nog een tip voor de "gierige Spanjaarden" die het park runnen: investeren of de handdoek in de ring gooien. "Het is nu of nooit Aspro."











Looopings deelde de beelden met Seapark-directeur Lars van den Ham. Hij geeft aan dat de afbraak van de Oberbayernzaal "een enorme impact" heeft op de rest van het park. Zo kan een restaurant niet open en moest de infrastructuur aangepast worden.



Optimistisch

De Dolfi Swing wordt komende week weer in elkaar gezet na een renovatie. Daarnaast vinden er aanpassingen plaats aan de bootjesglijbaan. Een treintje moet daardoor tijdelijk elders stoppen. Er zou sprake zijn van "vertragingen bij leveranciers". Ondanks alles blijft de directeur optimistisch. "Binnen een week of twee moeten de meeste zaken opgelost zijn."