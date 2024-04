AquaZoo Leeuwarden

Nieuw tv-programma kijkt achter de schermen bij dierentuin AquaZoo

Een nieuw tv-programma van de regionale zender Omrop Fryslân geeft een blik achter de schermen bij dierentuin AquaZoo Leeuwarden. In de zesdelige serie Us Bistetún ('Onze Dierentuin') worden de dieren en verzorgers van het park gevolgd. Onder andere de recente zoektocht naar ontsnapte wasberen komt voorbij.

De programmamakers speuren met nachtkijkers naar de vermiste dieren. Ook is er bijvoorbeeld aandacht voor vier tijgerwelpen en de komst van een nieuw Noord-Amerikaans themagebied. "Bouwen in de winter brengt allerhande extra uitdagingen met zich mee, zoals kou en extreem veel regen", meldt de omroep.

"Het is dan ook de vraag of het nieuwe verblijf wel op tijd klaar is." De opnames vonden het afgelopen half jaar plaats. Vandaag kwam de eerste aflevering om 17.15 uur op tv. De uitzendingen zijn online terug te kijken via de website van de omroep.



Beekse Berge

Acht jaar geleden maakte men een vergelijkbare reeks, toen naar aanleiding van de introductie van ijsberen. AquaZoo hoort bij recreatiegroep Libéma. Zusterpark Beekse Bergen heeft ook regelmatig cameraploegen over de vloer: Omroep Brabant start komende maand met seizoen twee van het programma Op Safari.