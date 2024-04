Wildlands Adventure Zoo Emmen

2,2 miljoen tv-kijkers zien Willem-Alexander in dierenpark Wildlands: 'Historische gebeurtenis'

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan dierenpark Wildlands Adventure Zoo is zaterdag door miljoenen mensen bekeken. De koninklijke familie vierde Koningsdag dit jaar in Emmen. Daarbij stond ook een bliksembezoek aan Wildlands op het programma: een reclamespot voor de Drentse dierentuin.

De live-uitzending op NPO 1 werd gezien door 2,2 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek. Nog eens 855.000 kijkers zagen 's avonds de samenvatting. Vanwege tijdgebrek werd alleen het Mondiala Plein bij de entree in beeld gebracht, waar gezorgd was voor speciaal entertainment. Ook kwam Wildlands-directeur Julius Minnaar aan het woord.

Hij vertelde kort over de opzet van het park. Daarnaast benadrukte hij dat de koning al eens te gast was in Wildlands: Willem-Alexander verrichtte in 2016 de officiële opening. "Emmen en de dierentuin zijn enorm verbonden, onlosmakelijk denk ik", aldus Minnaar. "En dat is ook de reden dat een deel van de tocht van de koning hier door de dierentuin gaat."



Genoten

Overigens was het park op Koningsdag bij hoge uitzondering gesloten voor publiek. Wel verwelkomde men enkele genodigden: inwoners van een nabijgelegen woonwijkcentrum en medewerkers van Wildlands. "Voor Wildlands was het een historische gebeurtenis", laat een woordvoerster weten. "We hebben er volop van genoten."