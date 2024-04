Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen bevestigt vertrek van directeur Dave Storm

Algemeen directeur Dave Storm vertrekt inderdaad bij Attractie- en Vakantiepark Slagharen, zoals Looopings twee weken geleden al kon melden. Destijds wilde het management van het Overijsselse pretpark het nieuws nog niet bevestigen. Vandaag wordt aan het personeel medegedeeld dat Storm na vierenhalf jaar afscheid neemt.

De officiële lezing is dat de directeur er zelf voor gekozen heeft om weg te gaan. In de wandelgangen gaan andere verhalen. "Met lichte vorm van spijt, maar met volle enthousiasme voor de toekomst, heb ik besloten Attractie- en Vakantiepark Slagharen te gaan verlaten", staat in een verklaring van Storm.

"Na vijf jaar vol hoogtepunten en mooie ontwikkelingen is het tijd voor een nieuw avontuur." Storm zegt "trots en dankbaar" te zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat Slagharen een mooie toekomst te wachten staat!"



Onbereikbaar

De afgelopen weken was de afzwaaiende directeur volledig onbereikbaar voor commentaar. Directe collega's wilden tot nu toe niet inhoudelijk op de situatie ingaan. Nu bevestigt een woordvoerder alleen dat Storm stopt bij Slagharen. Zijn taken worden de komende tijd overgenomen door andere leden van het managementteam.



In Slagharen vond vanmiddag de officiële opening plaats van nieuwe vakantiehuizen van het type Rancho Grande. Storm was daarbij afwezig: de openingshandeling werd verricht door marketingmanager Erik Veenstra.



Vervanger

De vervanger van Dave Storm is nog niet bekend. Het Spaanse moederbedrijf Parques Reunidos verwacht binnen enkele weken een naam aan te kunnen kondigen. Ingewijden laten aan Looopings weten dat men al een kandidaat op het oog heeft.