Efteling: Danse Macabre

Opvallend decorstuk uit het Spookslot duikt op in Efteling-attractie Danse Macabre

Een opvallend onderdeel uit het Spookslot is gearriveerd in de nieuwe attractie Danse Macabre. Verschillende elementen uit het verdwenen spookkasteel keren terug in de opvolger. Een oplettende fan spotte vanmiddag een decorstuk afkomstig uit de wachtrij van het Spookslot.

Het gaat om een wapenschild uit de ronde zaal. Daar hingen van 1978 tot en met 2022 zes schilden gedragen door klassieke bok-achtige duivelsfiguren, met lange hoorns en een kroon. Ze werden ontworpen door Ton van de Ven. De Efteling noemde de onheilspellende verschijningen zelf saters.

Ze zijn niet in het archief beland. Op dit moment gaat er een decoratie schuil achter de deur van souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, de toekomstige uitgang van Danse Macabre. Efteling-fans zullen de toegangspoort richting de winkel herkennen als een replica van de oude ingang van het Spookslot.











Spookslot (2022)