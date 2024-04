Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: wachttijd bij nieuwe achtbaan Europa-Park loopt op tot 120 minuten

Bezoekers van Europa-Park moeten vandaag even geduld hebben als ze een ritje willen maken in de nieuwe achtbaan Voltron Nevera. Op de officiële openingsdag van de spectaculaire multi-launch coaster is de wachttijd opgelopen tot 120 minuten. De opening verliep 's ochtends behoorlijk ongeorganiseerd.

Delen van het park werden afgesloten in de hoop de toestroom naar het nieuwe Kroatische themagebied te beperken. Operationeel manager Lukas Metzger riep in paniek dat de achtbaan gesloten zou blijven, maar ondertussen ging de attractie gewoon open. Het zorgde voor zeer chaotische taferelen.

Bovendien traden regelmatig langdurige technische storingen op. Inmiddels draait Voltron soepeler. De ingang bevindt zich voorlopig rechts achter ijssalon Sunce i Lavanda. Daar is een tijdelijke wachtrij ingericht op het terrein van halloween-evenement Traumatica, met hekken en schuttingen.



Provisorisch

Vanuit het Traumatica-gebied loopt een provisorische rij met houten tonnen en touwen richting de daadwerkelijke entree. In de officiële Europa-Park-app valt te lezen dat de wachttijd "90+ minuten" bedraagt. Een hoger getal kan het systeem niet aan.



Op schermen in de omgeving staat in drie talen een boodschap over de drukte. "De wachtrij voor Voltron Nevera is erg lang", valt daar te lezen. "Maak alsjeblieft gebruik van onze attracties met kortere wachttijden" Het park blijft open tot 19.00 uur.



Capaciteit

De capaciteit van Voltron Nevera bedraagt in theorie maximaal 1600 personen per uur. Dat wordt nu nog niet gehaald door kinderziektes. Bovendien staan nog niet alle zeven treinen op de baan. Eén van de voertuigen moest gisteravond gedemonteerd worden nadat de trein vastliep op de baan.