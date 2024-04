Europa-Park Erlebnis-Resort

Verrassing: vernieuwde attracties in Europa-Park zijn al open

Europa-Park heeft het vernieuwde Oostenrijkse themagebied Zauberschlucht der Diamanten eerder geopend dan aangekondigd. In juni 2023 brandde de Zauberwelt der Diamanten af, een overdekt gedeelte waar waterbaan Tiroler Wildwasserbahn en powered coaster Alpenexpress Enzian doorheen liepen. Sindsdien waren de attracties noodgedwongen dicht.

Het is het Duitse pretpark gelukt om het parkdeel binnen tien maanden opnieuw op te bouwen, maar wel op een andere manier dan voorheen. In plaats van een grot treffen bezoekers nu een kloof aan, met rotspartijen en watervallen in de openlucht. Norse trollen hebben plaatsgemaakt voor vrolijke en kleurrijke figuren: de Yomis. Er woont nu ook een grote draak.

Als eerbetoon aan de oude Zauberwelt staat bij de ingang een sokkel met een beeld van een trol en de vermelding "1984-2023". Helemaal nieuw is de Yomi Abenteuer Trail, een parcours met hangbruggen, klimnetten, torens en glijbanen. Nog niet de hele route is af: er vinden op meerdere plekken werkzaamheden plaats.



Hergebruikt

De rail van achtbaan Alpenexpress moest na de brand volledig vervangen worden. Er kwam ook een nieuwe trein. Om die reden is volgens de gerenommeerde Roller Coaster DataBase daadwerkelijk sprake van een volledig nieuwe achtbaan. De oude Alpenexpress-trein werd als decorstuk hergebruikt in het gebied.



Op de voorkant van de nieuwe locomotief staat "GRTNBLTZ". Grottenblitz is de naam van het achtbaanmodel, gebouwd door huisleverancier Mack Rides. Ook een aanzienlijk deel van de vaargeul van de Tiroler Wildwasserbahn is nieuw.



Edelstein-Grotte

Verder keerde de Edelstein-Grotte terug, een souvenirwinkel. De officiële opening van de Zauberschlucht der Diamanten vindt over tweeënhalve week plaats, op dinsdag 14 mei. Tot die tijd moet het publiek rekening houden met onverwachte sluitingen en vertragingen.