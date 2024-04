Plopsa Resort Belgian Coast

Theaterzaal in Plopsaland heet voortaan Studio 100 Theater

De grote theaterzaal in Plopsaland De Panne krijgt een nieuwe naam. Bij de opening in 2013 heette de locatie simpelweg Plopsa Theater. Tussen 2019 en 2023 werd de term Proximus Theater gebruikt, naar aanleiding van een sponsordeal. Die commerciële samenwerking liep eind vorig jaar af.

Sindsdien hanteerde men in officiële marketinguitingen weer de titel Plopsa Theater. Nu is een definitieve naam gekozen: Studio 100 Theater De Panne. Binnenkort wordt het officiële logo onthuld, meldt een Plopsa-woordvoerster aan Looopings. De naam prijkt al wel op vlaggen met reclame voor de Studio 100-sprookjesmusical Sneeuwwitje.

Het Studio 100 Theater is onderdeel van Plopsa Resort Belgian Coast, samen met attractiepark Plopsaland De Panne, waterpark Plopsaqua De Panne, Plopsa Hotel Belgian Coast, Plopsa Camping Belgian Coast en Plopsa Village Belgian Coast. Het laatstgenoemde vakantiepark gaat in december 2024 open.



Studio 100 Festival

Studio 100, het moederbedrijf van de Plopsa Group, heeft sinds een directiewissel een stevige vinger in de pap in Plopsaland. Directeuren Gert Verhulst en Hans Bourlon bemoeien zich een stuk intensiever met de pretparktak. Onlangs werd al het Studio 100 Festival gelanceerd, een project waar Verhulst zich persoonlijk voor inzette.